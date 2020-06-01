В 22 европейских странах заражение Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 тыс.жителей

В 22 странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) показатель заболеваемости коронавирусом Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 тыс. населения, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний Латвии агентству BNS в понедельник.

В число этих стран входят Латвия с 3,02 случаями Covid-19 на 100 тыс. жителей, а также Словения, Хорватия, Словакия, Исландия, Греция, Кипр, Венгрия, Норвегия, Литва, Болгария, Австрия, Эстония, Чехия, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Люксембург, Дания и Румыния.

Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Швеции - 72,33 случая, а самая низкая - 0,34 случая - в Словении.

По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, до 15 июня, возможно, по большей части Европы можно будет свободно перемещаться, не соблюдая 14-дневную самоизоляцию.

В середине июня Европейский союз также примет совместное решение в отношении открытия границ с третьими странами.

Ринкевич напомнил об установленном критерии для возобновления перевозок между странами и отмены обязательной 14-дневной изоляции - не более 15 больных Covid-19 на 100 тыс. жителей.

Ожидается, что во вторник латвийское правительство проведет обсуждение о более обширном открытии границ без требования обязательной самоизоляции не только от жителей стран Балтии, но и некоторых других стран. В то же время, список этих стран может стремительно меняться с изменением эпидемиологической ситуации.