Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Кичуна на должность судьи КС – нардеп Качура

Парламентская фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда Украины (КС), сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура по итогам заседания фракции в понедельник.

"Кичун Виктор Иванович, одобрен фракцией "Слуга народа" на должность судьи Конституционного суда вместо подавшего в отставку Мельника", - написал он на своем телеграм-канале.

Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года.