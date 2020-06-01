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19:04 01.06.2020

Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Кичуна на должность судьи КС – нардеп Качура

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Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Кичуна на должность судьи КС – нардеп Качура

Парламентская фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда Украины (КС), сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура по итогам заседания фракции в понедельник.

"Кичун Виктор Иванович, одобрен фракцией "Слуга народа" на должность судьи Конституционного суда вместо подавшего в отставку Мельника", - написал он на своем телеграм-канале.

Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года.

Теги: #кандидат #ксу #судья
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