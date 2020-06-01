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18:43 01.06.2020

Май-2020 в Киеве оказался самым холодным в XXI веке, метеорологическое лето так и не началось

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Май-2020 в Киеве оказался самым холодным в XXI веке, метеорологическое лето так и не началось

По данным наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднемесячная температура мая в Киеве составила +12,4°, что на 2,8° ниже климатической нормы.

"Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0°, а теплее - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°", - указывается в сообщении.

Что касается осадков, то в мае их выпало 122 мм, что составляет 230% климатической нормы. Это частично компенсировало нехватку осадков, наблюдающуюся в столице с лета 2019 года.

"В рейтинге самых влажных май этого года стал шестым", - сообщают в обсерватории.

Теги: #погода
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