Май-2020 в Киеве оказался самым холодным в XXI веке, метеорологическое лето так и не началось

По данным наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднемесячная температура мая в Киеве составила +12,4°, что на 2,8° ниже климатической нормы.

"Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0°, а теплее - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°", - указывается в сообщении.

Что касается осадков, то в мае их выпало 122 мм, что составляет 230% климатической нормы. Это частично компенсировало нехватку осадков, наблюдающуюся в столице с лета 2019 года.

"В рейтинге самых влажных май этого года стал шестым", - сообщают в обсерватории.