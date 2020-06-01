Российские наемники обстреляли участок разведения возле Петровского на Донбассе

Российские наемники в понедельник целенаправленно дважды обстреляли участок разведения сил и средств №3 возле с.Петровское Волновахского района Донецкой области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Около 11.00 с неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Такие провокационные действия российско-оккупационных войск в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей, откровенное нежелание соблюдать взятые обязательства и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении ситуации", - говорится в сообщении.

При этом на участках разведения №1 и №2 режим "Тишина" соблюдался, подчеркнули в штабе.

Кроме того, в сводке сообщается о двух обстрелах со стороны противника с.Гнутово Мариупольского горсовета и ранении военнослужащего Объединенных сил, о которых ранее сообщили в Министерстве обороны Украины. "Противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии, агрессор, вблизи этого же населенного пункта, задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17", - рассказали в штабе ООС.