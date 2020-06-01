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18:04 01.06.2020

Офис генпрокурора начал расследование по фактам привлечения к вооруженному конфликту на Донбассе несовершеннолетних

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Офис генпрокурора начал расследование по фактам привлечения к вооруженному конфликту на Донбассе несовершеннолетних

Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора внес в Единый реестр досудебных расследований данные о привлечении несовершеннолетних к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

"Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", - указывается в сообщении Офиса генпрокурора.

В соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка касательно участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны гарантировать, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в вооруженных действиях.

"На текущий момент приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований", - отмечается в сообщении.

Теги: #дети #рф #прокуратура #ордло
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