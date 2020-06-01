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17:19 01.06.2020

Материалы досудебного расследования по делу Шеремета открыты стороне защиты для ознакомления – МВД

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Материалы досудебного расследования по делу Шеремета открыты стороне защиты для ознакомления – МВД

Копии материалов досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подготовлены всем подозреваемым и их защитникам, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления", - указывается в сообщении.

Досудебное расследование по делу Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы насчитывают 38 томов касательно троих подозреваемых и более 200 – касательно других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

"Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 000 часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошено более 3000 человек, обработано почти 44 000 абонентских номеров, 15000 ІМЕІ и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4000 к 200 000 соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначено 106 комплексных экспертиз", - отмечают в министерстве.

Копии всех материалов досудебного расследования доступны для подозреваемых и их защитников. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины или совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Теги: #шеремет #суд #мвд
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