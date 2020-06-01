Если государство не создаст конкурентные условия в киевском авиаузле, МА «Киев» обанкротится — СМИ

Оказавшись на грани банкротства, Международный аэропорт «Киев» заявил о неравных условиях в киевском авиаузле: аэропорт не может конкурировать с «Борисполем», пишет Gazeta.ua .

Сразу две авиакомпании Pegasus Airlines и SkyUp ушли из МА «Киев» в «Борисполь», в результате чего пассажиропоток за первые два месяца 2020 года снизился на 17,4%. «Он (аэропорт «Борисполь». — Ред.) традиционно предложил перевозчикам более низкие ставки обслуживания и вышел из конкурентной борьбы за пассажира победителем», — говорится в материале.

С началом карантина МА «Киев» потерял весь пассажиропоток и лишился 92% доходов. Сейчас из аэропорта осуществляется только почтовый и несколько бизнес-рейсов. При этом «Борисполь» единолично выполняет все гуманитарные и грузовые, а также подавляющее большинство бизнес-рейсов: «Киев» просил распределить этот объем хотя бы в соотношении 30% на 70%».

Поскольку закрыты пункты пропуска, а сам аэропорт «Киев» продолжает работать, ему приходится содержать инфраструктуру, терминалы, обеспечивать безопасность полетов. Потеряв весь доход, аэропорт смог сократить расходы только на 40%. Кроме того, в отличие от аэропорта «Борисполя», МА «Киев» не получил снижения отчислений в бюджеты на 60%. При этом он несет бОльшую налоговую нагрузку: с апреля аэропорт должен заплатить 3,5 млн грн налога на землю и недвижимость. «Размер земельного налога для пригородного «Борисполя» и МА «Киев», расположенного в 7 км от центра города, отличается кратно», — говорится в материале.

Несколько лет аэропорт настаивает на равных для всех аэропортов минимальных ставках на авиационное обслуживание. Чтобы авиакомпании выполняли рейсы из какого-то конкретного аэропорта, он предоставляет скидки. До пандемии большие аэропорты могли позволить себе демпинг. В МА «Киев» призывают зафиксировать ставки не ниже 10 долларов за взлет/посадку за 1 тонну взлетной массы, 10 долларов пассажирского сбора и 3 доллара за авиационную безопасность за одного вылетевшего пассажира. «Наличие таких правил позволит предприятиям компенсировать их потери и поставит всех игроков авиационного рынка в равные условия, сделает невозможными демпинговые манипуляции», — цитирует газета Олега Левченко, гендиректора компании «Мастер-Авиа», управляющей аэропортом.