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15:21 01.06.2020

Во Львовской области карантин продлен до 5 июня – ОГА

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Во Львовской области карантин продлен до 5 июня – ОГА

Карантинные ограничения во Львовской области продлены до 5 июня, сообщил на брифинге заместитель главы Львовской областной государственной администрации (ОГА) Тарас Грень.

"Только что, состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято решение продлить карантин до 5 июня", - сказал он.

По словам Греня, основанием для такого решения является то, что на сегодня во Львовской области показатель инцидентности составляет 13,5 единиц, что означает, что у комиссии "нет правовых оснований говорить о послаблении карантина".

Грень уточнил, что отдельно во Львове показатель инцидентности составляет 27,3, а в районах области – 7. Он добавил, что пока этот показатель в области будет превышать 12 единиц, нельзя послаблять режим карантина.

"У нас нет возможности разделить Львов и область и пока во Львове показатель будет на уровне 27,3, у комиссии нет оснований говорить о послаблении карантина", - сказал он.

Теги: #львов #коронавирус #львовская_область
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