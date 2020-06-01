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14:38 01.06.2020

В Иране выявили за сутки почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель за 2 месяца

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В Иране выявили за сутки почти 3 тыс. новых случаев COVID-19 - самый высокий показатель за 2 месяца

 

В Иране за сутки диагностировали 2979 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщило в понедельник издание The Guardian со ссылкой на представителя иранского Минздрава Киануша Джаханпура.

Отмечается, что этот показатель является самым высоким с 1 апреля.

Кроме того, по данным Джаханпура, за последние 24 часа зафиксирован 81 случай летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

Таким образом, число выявленных заражений в стране достигло 154 445. 7878 инфицированных скончались. 121 004 заболевших к настоящему моменту выздоровели.

В конце мая президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что иранские власти практически полностью взяли под контроль распространение коронавируса, а 30 мая в стране прекратилась работа госслужащих в дистанционном режиме.

Ранее в Иране также возобновили работу музеи, достопримечательности, исторические культурные места.

Однако глава оперативной группы по проблеме коронавируса в Тегеране Алиреза Зали ранее заявлял, что ситуация в иранской столице "до сих пор неблагоприятная", и постепенное сокращение ограничительных мер должно сопровождаться более серьезным следованием нормам безопасности.

Иран остается одной из наиболее пострадавших в результате пандемии страной на Ближнем Востоке.

Теги: #коронавирус #иран
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