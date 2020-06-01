В Киеве с 1 июня возобновили работу детсады, спорткомплексы, залы и фитнес-центры

С 1 июня в Киеве начался следующий этап ослабления ограничительных мер, в связи с чем возобновили работу детские сады, спортивные комплексы, залы и фитнес-центры, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с первого июня, в столице открыли: Детские сады - те, что выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации, спортивные комплексы, залы и фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы, учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Кроме того, мэр напомнил, что с субботы, 30 мая, в столице отрылись: крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры (без развлекательных зон), начали работать и гостиницы, кроме хостелов.

"Мы понимаем, что бизнесу, людям нужно работать. Что карантин сильно ударил по материальному положению граждан и экономики в целом. Но ограничения нужно снимать постепенно. Следить за ситуацией, где у нас наибольшие риски, чтобы не допустить новых очагов заболевания и инфекционного взрыва", - отметил Кличко.