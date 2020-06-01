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12:39 01.06.2020

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе при обстреле позиций российскими наемниками

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Боец ВСУ получил ранение на Донбассе при обстреле позиций российскими наемниками

В понедельник, 1 июня, российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Гнутово, вследствие чего получил ранение украинский военный, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник днем на странице ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре подчеркнули, что такие действия врага не остались безнаказанными: "Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ".

Теги: #всу #оос
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