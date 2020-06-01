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12:15 01.06.2020

69 украинцев вернулись из Ливана и Сирии на Родину - МИД

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69 украинцев вернулись из Ливана и Сирии на Родину - МИД

В Украину вернулись 69 украинцев из Ливана и Сирии, среди которых 6 моряков, застрявших на судне в порту Латакии, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В ночь с 30 на 31 мая из Сирии рейсом из Бейрута вернулись домой 27 украинцев. Среди них - 6 моряков, застрявших на судне в порту Латакии. Еще одним рейсом из Бейрута также вернулись домой 42 украинца из Ливана, и наши соседи - 2 граждан Молдовы и 5 - Беларуси", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Погорельцева, осуществить этот непростой в нынешних условиях путь домой украинцам помогли слаженные действия МИД, посольства Украины в Ливане, почетного Генерального консула Украины в Сирии и авиаперевозчика.

"Всего с начала действия карантина внешнеполитическое ведомство оказало помощь в возвращении в Украину почти четверти миллиона соотечественников", - подчеркнул он.

Теги: #сирия #украина #ливан #мид
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