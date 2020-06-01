События

11:33 01.06.2020

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

В Ивано-Франковской области утром в понедельник, 1 июня, произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает пресс-службу Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"Источник землетрясения находился в районе г.Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км", - сказано в сообщении.

Так, согласно данным Главного центра специального контроля, в 7:22 было зарегистрировано землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,2.

Отмечается, что землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения.

Теги: #землетрясение #ивано_франковская_область
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