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11:09 01.06.2020

Замглавы ОП Ковалив задекларировала 8,23 млн грн дохода за год, купила с супругом квартиру за 9,28 млн грн

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Замглавы ОП Ковалив задекларировала 8,23 млн грн дохода за год, купила с супругом квартиру за 9,28 млн грн

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в 2019 году получила 8 млн 234 тыс. 345 грн дохода.

Согласно электронной декларации, в прошлом году она получила 89 тыс. 555 грн зарплаты за работу в Офисе президента от Государственного управления делами, 8,5 тыс. грн компенсации затрат на проживание и проезд от партии "Слуга народа", 1 млн 406 тыс. 335 грн зарплаты в общественной организации "Офис инвестиционного совета".

Также Ковалив получила 67 тыс. 102 грн процентов в "ОТП Банк", 42 тыс. 451 грн процентов в "Укргазбанке", 6 млн 620 тыс. 390 грн дохода от продажи недвижимости от Людмилы Шаламовой.

У нее размещено 250 тыс. грн в "ОТП Банке", 12 тыс. 248 грн в "Укргазбанке" и 580 грн в Ощадбанке, 54 грн и $1 в "ОТП Банке". Хранит $20 тыс. наличными.

1 декабря 2019 года у нее возникла задолженность по кредитной карте Ощадбанка на 127 тыс. 241 грн, 1 ноября – по кредитной карте "ОТП Банка" на 14 тыс. 962 грн.

В прошлом году она потратила 2 млн 748 тыс. 251 грн на приобретение иностранной валюты и приобрела в результате обмена американских долларов 5 млн 196 тыс. 135 грн.

Ковалив и ее муж не задекларировали ценных бумаг, корпоративных прав, не являются конечными бенефициарами каких-либо компаний.

В августе 2019 года они с супругом, экс-главой Государственного агентства рыбного хозяйства (2015-2017) Яремой Коваливым приобрели квартиру в Киеве площадью 150,5 кв. м за 9 млн 281,5 тыс. грн.

С апреля 2019 года Ковалив и ее двое детей зарегистрированы в квартире в Киеве площадью 95,4 кв. м, которая принадлежит Богдану Коваливу (очевидно, отец ее мужа Яремы Ковалива). С 2009 года ей также принадлежит земельный участок площадью 500 кв. м в Вышкове Долинского района Ивано-Франковской области.

С мая 2018 года пользуется Range Rover Evoque (2013 года выпуска), который принадлежит гражданину Украины Игорю Боднарю.

Ковалив задекларировала кольцо и сережки из драгоценного металла с драгоценным камнем, наручные часы Ulysse Nardin. Супругам Ковалив также принадлежат две картины: Анны Криволап и С.Савченко.

Ярема Ковалив в 2019 году заработал 139 тыс. 291 грн зарплаты в ООО "Будхол", основанном кипрским Wayfield Ltd, конечным бенефициаром которого является гражданин Эстонии, основной акционер кипрской Arricano Real Estate Plc (управляющая компания и девелопер ряда ТРЦ в Украине) Хиллар Тедер. Ковалив в свое время был начальником юридического департамента, и.о. гендиректора и членом Совета директоров Arricano Real Estat Plc.

Ковалив также выплатил себе 209 тыс. 594 грн зарплаты и 4 млн 910 тыс. 105 грн дохода от предпринимательской деятельности. Получил 82 тыс. 922 грн страховых выплат, 67 тыс. 102 грн процентов в "ОТП Банк", 1 млн грн от Богдана Ковалива за подаренную часть жилого дома и 285 тыс. грн за два подаренных земельных участка.

У него размещено 99 тыс. 047 грн в Райффайзен Банк Аваль, 79 грн в Ошадбанке, хранит $100 тыс. наличными. С 1 декабря 2019 года у него возникла задолженность по кредитной карте Райффайзен Банка Аваль на 42 тыс 679 грн.

Супруг Ковалив в сентябре 2019 года стал владельцем 50% жилого дома площадью 115 кв. м (за 1 млн грн) и земельного участка площадью 610 кв. м (за 220 тыс. грн) в Романкове Обуховского района Киевской области, 50% земельного участка в Ивано-Франковске площадью 535 кв. м (стоимостью 65 тыс. грн).

В 2017 году он приобрел за 862 тыс. грн Lexus GS350 (2012 года выпуска).

Ковалив была назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины 20 сентября 2019 года указом президента Владимира Зеленского.

С января 2017 года она была главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Ковалив – бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (2015-2016), экс-член НКРЭКУ (2014) и экс-глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" (2016-2017).

Теги: #ковалив #декларация
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