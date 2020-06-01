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10:56 01.06.2020

Еще 5 пунктов пропуска открыли на границе со Словакией и Молдовой

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Еще 5 пунктов пропуска открыли на границе со Словакией и Молдовой

По состоянию на 9:00 понедельника, 1 июня, на украинско-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска "Вельке Слеменце" (с украинской стороны – "Малые Селменцы") в режиме с 8:00 до 20:00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска "Убля" (с украинской стороны – "Малый Березный"), - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На украинско-молдавском участке границы в понедельник возобновили работу автомобильные пункты пропуска "Кривая" (с украинской стороны – "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны – "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны – "Росошаны").

Теги: #словакия #госпогранслужба #граница #молдова
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Интерфакс-Украина
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