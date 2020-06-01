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10:55 01.06.2020

В США опасаются, что массовые протесты приведут к дальнейшему распространению коронавируса

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В США опасаются, что массовые протесты приведут к дальнейшему распространению коронавируса

Масштабные протесты, охватившие США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, грозят новыми вспышками коронавируса, эпидемия которого в США еще не закончилась, заявил телеканалу CNN губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган.

"Без сомнения, если вы сведете сотни тысяч людей вместе, на близкое расстояние, тогда вирус будет на всех улицах... это нездоровая обстановка", - сказал он.

В свою очередь, мэр Атланты (штат Джорджия), где после беспорядков был введен режим ЧП, Кейша Лэнс Боттомс ранее призывала протестующих затем сдать тест на наличие коронавируса. Губернатор Миннесоты Тимоти Уолз также напоминал, что США еще в "самом середине эпидемии", и система здравоохранения страны едва справляется с эпидемиологическим кризисом.

Агентство Associated press (AP) приводит мнение доктора Сандро Галеа из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, который указал на проблему общественного доверия к государственным институтам, грозящую усложнить борьбу с эпидемией.

"Эти события, которые происходят сейчас, еще больше угрожают доверию, нужному нам. Если у нас его не будет, я опасаюсь, что наша возможность контролировать новые вспышки (коронавируса - ИФ) станет более ограниченной", - отметил он.

Между тем, напоминает AP, беспорядки заставили власти Лос-Анджелеса еще в субботу объявить о приостановке работы центров по тестированию на коронавирус; в Миннеаполисе со взятием анализов тоже возникли трудности, поскольку некоторым из учреждений здравоохранения в ходе беспорядков был нанесен ущерб.

Однако, указывает AP, вызовут ли протесты сами по себе новые вспышки коронавируса, пока не ясно, поскольку основные события разворачиваются вне помещений, а многие демонстранты носят маски и активно перемещаются.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, в США выявлены 1 837 170 случаев коронавируса. Скончались 106 195 инфицированных, выздоровели почти 600 тыс. человек.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Впоследствии протесты в Миннеаполисе перекинулись и на другие районы страны.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

Теги: #сша #коронавирус
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