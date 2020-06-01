Доход замглавы ОП Тимошенко за год – 3,04 млн грн, у него $690 тыс., EUR110 тыс. и 3,95 млн грн наличных, купил авто за 2,6 млн грн

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в 2019 году получил доход в 3 млн 47 тыс. 834 грн.

Согласно электронной декларации, в прошлом году он получил 118 тыс. 436 грн зарплаты в Офисе президента, 65 тыс. 181 грн зарплаты, 90 тыс. грн дивидендов и 15 тыс. 936 грн других доходов в ООО "Гудмедиа", 40 тыс. грн страховых выплат, 10,32 тыс. грн государственной и социальной материальной помощи.

Также он получил 1 млн 755 тыс. 171 грн дохода за продажу квартиры от Светланы Бровкиной, 952 тыс. 750 грн дохода за продажу легкового автомобиля от Оксаны Голубченко.

У Тимошенко размещено $7 тыс. 941, 85 тыс. 226 грн и EUR8 в ПриватБанке. Наличными хранит $690 тыс., EUR110 тыс. и 3,95 млн грн.

С мая 2016 года Тимошенко принадлежало 100% ООО "Гудмедиа", эти корпоративные права переданы им в управлении (сейчас конечным бенефициарным собственником является его супруга Алена Тимошенко). Также ему принадлежит торговая марка "Goodmedia".

В 2017 году он приобрел квартиру в Киеве площадью 181,1 кв. м за 3 млн 662 тыс. грн, в 2018 году – два машиноместа: на 9,9 кв. м за 81 тыс. 459 грн и на 14,2 кв. м за 115 тыс. 205 грн. В мае 2019 года приобрел машиноместо площадью 14 кв. м в Киеве за 112 тыс. грн.

В 2007 году приобрел дачный дом площадью 56,7 кв. м в селе Баливка Днепровского района Днепропетровской области за 61 тыс. 283 грн и земельный участок площадью 881 кв. м за 28 тыс. 954 грн.

В декабре 1998 года Тимошенко стал собственником квартиры в Днепре площадью 60,6 кв. м.

В июне 2019 года замглавы ОП приобрел BMW Х5 (2019 года выпуска) за 2 млн 640 тыс. 653 грн, в октябре 2018 года – Volkswagen Caravelle (2014 года выпуска),

Он задекларировал телекамеру Sony PXW FS-7 стоимостью 205 тыс. грн, станцию видеомонтажа Apple iMac стоимостью 103 тыс. грн, станцию видеомонтажа MacPro A1481 стоимостью 250 тыс. грн, компьютер-сервис хранения данных EntryStore 8T2 стоимостью 98 тыс. грн.

В январе 2019 года Тимошенко потратил 357 тыс. 279 грн за отпуск в ОАЭ, в июне осуществил страховой платеж на 108 тыс. грн, в сентябре – 140 тыс. грн на покупку личных вещей.

Его супруга Алена Тимошенко получила 117 тыс. 052 грн зарплаты в ООО "Информационное агентство "Медиа ресурсы менеджмент", 90 тыс. гонораров и выплат в "Довженко-Центр", и 4 млн 942 тыс. 382 грн дохода от предпринимательской деятельности.

У нее размещено 1 млн 948 тыс. 217 грн и $160 в ПриватБанке, 48 тыс. 196 грн в "Укрэксимбанке", 113 тыс. 346 грн в Ощадбанке. Наличными хранит $185 тыс. и 3,72 млн грн.

В мае 2018 года она приобрела Porsche Macan (2017 года выпуска) за 1 млн 734 тыс. 400 грн.

Замглавы ОП Тимошенко в 2005 году начал трудовую деятельность на "9 канале" (Днепр). С 2011 года работал продюсером ряда продакшн-студий. В 2016 году основал одно из крупнейших в Украине агентств "Goodmedia", предоставляющее широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов.

21 мая 2019 года Тимошенко был назначен заместителем главы Администрации президента Украины, а 25 июня 2019 года – заместителем руководителя Офиса президента Украины.