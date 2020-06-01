В Одессе горел приют для животных, эвакуированы 40 кошек и 350 собак

В г.Одесса произошел пожар в приюте для животных "Ковчег", в результате чего были эвакуированы 40 кошек и 350 собак, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 мая в 19:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в приюте бездомных животных в г.Одесса по ул.Наливная. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных "Ковчег", - говорится в сообщении.

Так, в 20:21 пожар был локализован, а в 20:41 - ликвидирован на площади 100 м2. Во время тушения пожара были эвакуированы 40 кошек и 350 собак, а также спасен рядом расположенный склад ОАО "Акация".

"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.