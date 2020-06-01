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10:08 01.06.2020

Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

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Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

Дочь мера Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра арестована в ходе протестов, вспыхнувших в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает издание The Hill со ссылкой на местные власти.

По данным властей, Кьяра де Блазио была арестована за участие в незаконном собрании в субботу 30 мая. Как утверждается, ее задержали после того, как она и другие протестующие отказались освободить улицу на Манхэттене.

The Hill отмечает, что вскоре после ареста дочери мэр города призвал протестующих "отправляться домой".

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли (на улицы - ИФ) с миром для того, чтобы донести свою позицию, вы были услышаны, в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь. Время идти домой для того, чтобы мы продолжили двигаться вперед", - заявил де Блазио на пресс-конференции в воскресенье.

Кроме того, де Блазио добавил, что насилие в ходе протестов происходит из-за действий "небольшого количества людей", у которых есть "четкая программа" по его распроcтранению.

Как сообщает газета The New York Times, сотни демонстрантов были арестованы после череды протестов в регионе, который сопровождались беспорядками, в частности, грабежами и поджогами.

Протесты проходят в Нью-Йорке наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть Джорджа Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Теги: #сша #нью_йорк #протест
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