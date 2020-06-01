Губернатор штата Нью-Йорк планирует отметить ограничения по COVID-19 с 8 июня
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в пятницу о планах снять с 8 июня ограничения, существующие в связи с пандемией COVID-19.
"Мы на пути к тому, чтобы открыться 8 июня - то есть через неделю после следующего понедельника", - сказал он на пресс-конференции.
Ранее на этой неделе Куомо сообщил, что в штате отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом - 73 человека.
Куомо также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.
По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновлении работы его экономики.
Так, в среду уже возобновилась экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк.
Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.