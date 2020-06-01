События

10:03 01.06.2020

Губернатор штата Нью-Йорк планирует отметить ограничения по COVID-19 с 8 июня

1 мин читать
Губернатор штата Нью-Йорк планирует отметить ограничения по COVID-19 с 8 июня

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в пятницу о планах снять с 8 июня ограничения, существующие в связи с пандемией COVID-19.

"Мы на пути к тому, чтобы открыться 8 июня - то есть через неделю после следующего понедельника", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее на этой неделе Куомо сообщил, что в штате отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом - 73 человека.

Куомо также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.

По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновлении работы его экономики.

Так, в среду уже возобновилась экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 01.06.2020
Эпидемическая ситуация в большинстве областей Украины позволяет с 1 июня переходить к следующему этапу ослабления карантина - Шмыгаль

Эпидемическая ситуация в большинстве областей Украины позволяет с 1 июня переходить к следующему этапу ослабления карантина - Шмыгаль

10:55 01.06.2020
В США опасаются, что массовые протесты приведут к дальнейшему распространению коронавируса

В США опасаются, что массовые протесты приведут к дальнейшему распространению коронавируса

10:41 01.06.2020
"Укрзализныця" запускает пассажирские перевозки между областями

"Укрзализныця" запускает пассажирские перевозки между областями

10:30 01.06.2020
В ВСУ за прошедшие сутки не выявлено новых случаев COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки не выявлено новых случаев COVID-19

10:13 01.06.2020
Премьер Армении заразился коронавирусом

Премьер Армении заразился коронавирусом

10:08 01.06.2020
Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

09:59 01.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 372 тыс. человек, число инфицированных - 6,1 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 372 тыс. человек, число инфицированных - 6,1 млн

09:58 01.06.2020
В Черновицкой области на 31 мая 28 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области на 31 мая 28 новых случаев коронавируса

09:41 01.06.2020
Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

09:31 01.06.2020
В Украине за минувшие сутки 340 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 152 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 340 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 152 выздоровели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эпидемическая ситуация в большинстве областей Украины позволяет с 1 июня переходить к следующему этапу ослабления карантина - Шмыгаль

В Украине за минувшие сутки 340 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 152 выздоровели

Городская электричка ориентировочно начнет работу 7 июня

Суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления

Первый замглавы ОП Трофимов заработал за год почти 625 тыс. грн, приобрел Мерседес за 710 тыс. грн, хранит наличными 354 тыс. грн, $225 тыс. и EUR29 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Еще 5 пунктов пропуска открыли на границе со Словакией и Молдовой

Доход замглавы ОП Тимошенко за год – 3,04 млн грн, у него $690 тыс., EUR110 тыс. и 3,95 млн грн наличных, купил авто за 2,6 млн грн

В Одессе горел приют для животных, эвакуированы 40 кошек и 350 собак

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

В приграничном районе на Харьковщине обнаружен склад с российскими сигаретами на сумму более 1,2 млн грн

Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

Трамп считает формат G7 неэффективным, намерен пригласить на саммит этой организации Индию, Южную Корею, Австралию, РФ

Криклий: На первых этапах работы камер автофиксации правонарушений будет фиксироваться превышение установленной скорости движения

В Киеве после запуска камер автофиксации правонарушений уже зафиксировано 262 случая превышения скорости

Городская электричка ориентировочно начнет работу 7 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА