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09:41 01.06.2020

Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

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Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко за 2019 год задекларировал 772 млн 960 тыс. грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов, сообщила пресс-служба Порошенко.

В частности, львиную долю составили обложенные дивиденды в сумме более 606 млн грн. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

33 млн 84 тыс. грн Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 млн грн составляют проценты по депозитам.

6 млн 185 тыс. грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею недостоверной информации.

Как отмечается, закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 млн 703 тыс. грн. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 млн 609 тыс. грн.

Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год - 584 млн 414 тыс. грн - его вклад в предвыборный фонд.

В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов уплатил 187 млн. грн налогов и военного сбора. Налоги - вторая по размерам статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Как отмечается, общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около 200 млн грн. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно потому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн грн, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний передано и отражено в декларации Алексея Петровича Порошенко, который прекратил политическую деятельность.

По движимому и недвижимому имуществу существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018, не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который состоялся во время штурма спецназом Государственного бюро расследований (ГБР) Национального центра народной культуры "Музей Гончара "и обыска, которые были признаны судом незаконными, уточняет пресс-служба.

Теги: #декларация #порошенко
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