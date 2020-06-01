Трамп считает формат G7 неэффективным, намерен пригласить на саммит этой организации Индию, Южную Корею, Австралию, РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщил корреспондент телеканала CBS.

Во время авиаперелета Трамп сказал журналистам, что G7 - "это очень устаревшая группа".

Саммит же, как отмечает CBS, состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран.

"Я переношу саммит на более поздний срок, потому что считают, что G7 по своему составу точно отражает то, что происходит в мире", - пояснил президент США.