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07:49 01.06.2020

Трамп намерен пригласить Россию и другие страны на саммит G7

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Трамп намерен пригласить Россию и другие страны на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщил корреспондент телеканала CBS.

Во время авиаперелета Трамп сказал журналистам, что G7 - "это очень устаревшая группа".

Саммит же, как отмечает CBS, состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран.

"Я переношу саммит на более поздний срок, потому что считают, что G7 по своему составу точно отражает то, что происходит в мире", - пояснил президент США.

Теги: #g7 #сша #россия #трамп
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