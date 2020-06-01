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07:47 01.06.2020

Запорожская АЭС подключила к сети блок №3 после завершения планово-предупредительного ремонта

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Запорожская АЭС подключила к сети блок №3 после завершения планово-предупредительного ремонта

Запорожская АЭС 1 июня в 1:05 подключила к сети энергоблок №3 после завершения планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"1 июня 2020г. в 1:05 после окончания капитального планово-предупредительного ремонта энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к сети", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 продолжается 32 сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №5 длятся 47 сутки среднего планового ремонта.

Также отмечается, что суммарное поступление инертных радиоактивных газов в атмосферу от энергоблоков ЗАЭС составляет 0,12% от допустимого уровня.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой - в 1995 году.

Теги: #энергоблоки #заэс #украина #подключение
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