Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник в утреннее время неподалеку Новотроицкого применил по украинских опорных пунктах ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

По данным украинской разведки, 31 мая военнослужащие ООС уничтожили одного и ранили двух наемников.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.