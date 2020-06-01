События

06:38 01.06.2020

В Китае за сутки зафиксированы 16 случаев активного заражения коронавирусом и еще 16 бессимптомных больных

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено также 16 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа: в провинции Сычуань - 11, Гуандун - два и автономный район Внутренняя Монголия - три.

Из бессимптомных носители коронавируса "импортированы" 13, три выявлены внутри страны.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы два случая активного заражения и три бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 17 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 756 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено два новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 тыс. 571 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 084 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 442 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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