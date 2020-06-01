В Киеве заработали фонтаны

В День Киева, который отмечается в последние выходные мая, начали свою работу центральные киевские фонтаны, а также комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии "Киевводфонд", обычно сезон работы фонтанов начинался с 1 мая. В 2020 году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Отмечается, что для монтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Также в 2020 году заработал фонтан в парке Марии Заньковецкой на улице Большой Васильковской, 119-121. Этот фонтан был построен около 30 лет назад, а не работал он с 2018 года. В прошлом году был проведен капитальный ремонт фонтана.

Кроме того, до конца года "Киевводфонд" планирует провести капитальный ремонт фонтана "Основатели Киева", который появился на Майдане Независимости в 2001 году.