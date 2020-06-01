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04:42 01.06.2020

За сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

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Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2477 до 2553, скончались еще 76 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено 180 тыс. 791 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 80 тыс. 179 пациентов.

Теги: #коронавирус #жертвы #россия #москва
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