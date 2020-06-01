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02:33 01.06.2020

В ряде стран мира продолжают снимать чрезвычайные меры, введенные в связи с пандемией Covid-19

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Очередная серия ослаблений чрезвычайных мер, введенных в связи с пандемией Covid-19, ожидается с начала недели в ряде стран мира.

В Турции с понедельника снимают ограничения на междугороднее передвижение, открываются рестораны, кафе и парки, спортивные площадки, а также музеи. Кроме того, люди смогут снова отдыхать на пляжах. Откроется и знаменитый стамбульский Большой базар. Возобновится внутреннее авиасообщение, хотя на первых порах оно будет осуществляться не в полном объеме, расширение расписания запланировано на среду. Из Стамбула первые авиарейсы отправятся в Анкару, Измир, Анталию и Трабзон.

В то же время в Турции сохранится ограничение на передвижение для людей младше 18 и старше 65 лет.

Объекты общепита открываются и в ряде городов Европы. В частности, в Париже со вторника начнут обслуживать посетителей кафе за столиками на открытом воздухе. "Рестораны и кафе - это душа нашего города", - сказала, комментируя ситуацию, мэр Парижа Анн Идальго. Открытые пространства кафе, баров и ресторанов будут открыты как минимум до сентября. В то же время, исходя из эпидемиологических норм, пока рассадка не будет разрешена внутри помещений.

Аналогичные меры планируют принять и в Румынии. Кроме того, в этой стране с понедельника возобновится внутреннее и международное как автотранспортное, так и железнодорожное сообщение. Кроме того, снимаются ограничения на бесконтактные виды спорта и на собрания людей до 500 человек с соблюдением социальной дистанции.

Среди мер ослабления, принятых с понедельника властями Сербии, указана возможность собираться до тысячи человек на открытом воздухе. Возобновятся и некоторые программы для учащихся старших школ, в частности им разрешат совершать учебные экскурсии.

На Мальте в понедельник возобновит работу аэропорт, бары и спортзалы, как ожидается, откроются позже на этой неделе. Туристические власти страны обсуждают возможность создания безопасных коридоров со странами, имеющими благоприятную статистику по Covid-19, в частности с Австрией, Израилем, Латвией, Литвой, Люксембургом, Норвегией, Сербией, Словакией и Чехией. В то же время туристов из Великобритании, несмотря на исторически тесные связи между странами, на Мальте пока принимать не будут.

"Это волнующее время для Мальты, мы возвращаемся к нормальной жизни", - прокомментировал ситуацию премьер-министр островного государства Роберт Абела.

Границы с соседями - Германией, Норвегией, а также Исландией позже в июне намерена открыть Дания. Однако для Швеции Дания пока останется закрытой.

Глава британского МИД Доминик Рааб высказался за постепенное снятие ограничительных мер. "Великобритания не может жить в блокаде вечно", - сказал он в интервью телеканалу The Sky News. При этом он призвал снимать ограничения осторожно. В стране планируется постепенно начать открывать магазины, школы, а также разрешить более широкие частные встречи.

Между тем, премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к парламентариям с предложением продлить ряд ограничительных мер еще на две недели, при этом окончательное решение он оставляет за представителями местных властей. В то же время он утверждает, что это продление станет последним.

В свою очередь, в странах Балтии также смягчают ограничения. Правительство Эстонии с 1 июня разрешило пересекать границу страны людям, прибывающим в страну из государств Евросоюза или Шенгенского договора, а также из Великобритании. Человек может въехать в Эстонию, если у него нет симптомов болезни и до этого он провел в вышеперечисленных странах не меньше, чем время, равное инкубационному периоду Covid-19, то есть как минимум последние 14 дней.

По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 тыс. населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.

С 1 июня по 30 июня можно проводить мероприятия, собирающие до 100 человек вместо разрешенных прежде 50. В помещениях также следует придерживаться требования не превышать 50% от максимальной вместимости и соблюдать социальную дистанцию. Эти требования действуют как для публичных мероприятий (кино, театры, концерты и т.п.), так и для собраний, а также казино и залов игровых автоматов.

Требования для публичных мероприятий аналогично должны учитывать в своей работе основные школы, гимназии, профессиональные учебные заведения и вузы, курсы повышения квалификации и открытые молодежные центры, а также организации, занимающиеся образованием по интересам. Исключение составляют университеты и научные учреждения при организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На свежем воздухе спортивные соревнования можно проводить со зрителями, учитывая, что общее число участников также не должно превышать 100 и организатор должен обеспечить наличие средств дезинфекции.

С 1 июня также планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией, сообщал литовский премьер Саулюс Сквернялис.

"Свободное передвижение, не останется никаких постов и проверок", - написал он во вторник на странице в фейсбуке.

Теги: #коронавирус #ослабление #ограничения #мир
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