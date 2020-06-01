ФБР рассмотрит насилие участников протестов во время беспорядков в США как внутренний терроризм – генпрокурор США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США будет рассматривать насилие участников протестов во время беспорядков в США, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, как внутренний терроризм.

"Насилие, подстрекаемое и осуществляемое "Антифа" и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом", - говорится в заявлении генерального прокурора США Уильяма Барра.

Он отметил, что действия федеральных правоохранительных органов будут направлены на задержание и обвинение агрессивных радикальных агитаторов, которые захватили мирные акции протеста и совершают нарушения федерального закона.

По словам Барра, голоса мирных и законных протестов "были захвачены насильственными радикальными элементами".

"Группы внешних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свою собственную отдельную, насильственную и экстремистскую повестку дня", - сказано в заявлении.

Отмечается, что для выявления организаторов и зачинщиков преступлений будут задействованы 56 антитеррористических групп ФБР.