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00:54 01.06.2020

В Соломенском районе зафиксирован первый нарушитель скоростного режима, владелице автомобиля Audi Q7 грозит штраф

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В Соломенском районе зафиксирован первый нарушитель скоростного режима, владелице автомобиля Audi Q7 грозит штраф

В Соломенском районе Киева камера зафиксировала первого нарушителя скоростного режима, автомобиль Audi Q7 двигался со скоростью 75 километров в час, его владелице грозит штраф, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7 двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что данный автомобиль зафиксировала камера, расположенная по адресу Чоколовский бульвар, 24.

По его словам, камера была установлена именно там, поскольку "это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями, так как в этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекрёсток вливается дорожный траффик с улицы Авиаконструктора Антонова".

По словам замминистра МВД, правонарушительнице на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении и с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", - подчеркнул Геращенко.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.

Теги: #киев #превышение #скорость #украина #штраф
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