В Черновицкой области 28 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области лабораторно подтвердились 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, всего больных 3377 человек, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 31 мая, 339 образцов. Как результат - 28 новых случаев заболевания коронавирус. Общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 3377 человек", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, 16 человек выздоровели от Covid-19, дважды получив отрицательный результат теста.

Однако область не готова к ослаблению карантина, который планируется внедрять с 1 июня. Глава ОГА отметил, что число новых случаев коронавируса и загруженность госпитальных баз пока остаются весьма значительными.