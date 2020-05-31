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23:19 31.05.2020

Суд арестовал уже 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах под Киевом

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Суд арестовал уже 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах под Киевом

Броварской районный суд Киевской области по состоянию на 31 мая отправил под стражу 13 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"По состоянию на 18:30 мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога - избрана 13 фигурантам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.

Теги: #бровары #подозреваемые #перестрелка #украина #суд
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