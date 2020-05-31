Замминистра обороны Миронюк задекларировал 1,8 млн грн доходов за 2019 год

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк указал 1 млн 773 тыс. 58 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 1 603 901 грн и пенсия – 169 157 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 58 тыс. грн доходов.

Также он указал в декларации 15 тыс. долларов наличных средств.

Замминистра владеет квартирой (81,3 кв. м) в Хмельницком, а также автомобилем Volkswagen Jetta 2007 года выпуска.