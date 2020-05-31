Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Астронавты американского пилотируемого корабля Crew Dragon, который в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС), перешли на ее борт, сообщили в NASA.

Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.