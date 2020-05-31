Ситуация на "Тисе" на границе с Венгрией взята под контроль

Таможенники взяли под контроль ситуацию на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"После переговоров с водителями, проведенных совместно с представителями Госпогранслужбы, местной власти, силовых ведомств, таможенный пункт разблокирован, водители начали таможенное оформление товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обострение ситуации накануне состоялось из-за накопления на территории пункта пропуска большого количества микроавтобусов с товарами.

"Водители и пассажиры бусиков отказывались осуществлять декларирование и оказывали сопротивление работникам Закарпатской таможни, дестабилизируя работу "Тисы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что глава таможенной службы Игорь Муратов во время встречи с блокировщиками отметил, что все граждане без исключения должны декларировать перемещаемый товар и при перевозке сверх установленной нормы платить таможенные платежи.

В свою очередь, водителям и пассажирам разъяснили их права и обязанности и еще раз предложили разблокировать ситуацию законно. В частности, пройти таможенный досмотр, после которого личные вещи, продукты в разрешенной количестве, а также товар стоимостью 500 евро - подлежат пропуску, товары, стоимость которых составляет более 500 евро и 50 кг подлежат пропуску после уплаты таможенных платежей, продукты, количество которых превышает разрешенную для граждан норму, пропуску не подлежат, в случае установления при таможенном досмотре товаров, запрещенных к перемещению, или скрытых от таможенного контроля, составляется протокол о нарушении таможенных правил.

Водителям микроавтобусов также предложили заключить необходимые договоры с почтовыми операторами, в таком случае им не надо будет платить за отправку. В противном случае - водитель несет исключительную ответственность за все посылки, перевозит бусиком, и должен заплатить все выдающиеся законом платежи за товары, стоимость и вес которых превышает допустимый минимум.

"После разъяснительной работы с гражданами на пункте пропуска началось таможенное оформление, пока его уже прошли 44 бусы (24 с уплатой платежей, 20 - с личными вещами)", - подчеркнули в таможенной службе.