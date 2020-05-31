События

18:31 31.05.2020

Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина - Минздрав

1 мин читать
Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина - Минздрав

Киев и пять областей Украины по состоянию на 31 мая не отвечают критериям для перехода на второй этап ослабления карантина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Как сообщает таблица анализа эпидемиологической ситуации состоянием на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.

Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.

Вместе с тем, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.

Как сообщалось, за прошедшие сутки субботы в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели.

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 31.05.2020
В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 19,97 тыс., выздоровели более 11 тыс. человек

В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 19,97 тыс., выздоровели более 11 тыс. человек

14:26 31.05.2020
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Армении выросло до 9 282

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Армении выросло до 9 282

11:01 31.05.2020
В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

10:38 31.05.2020
Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

10:33 31.05.2020
В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

10:19 31.05.2020
В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

10:03 31.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

09:55 31.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

09:54 31.05.2020
В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

02:34 31.05.2020
На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ назвали имя похищенного на админгранице с аннексированным Крымом военного

Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для публики

Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для публики

Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Crew Dragon состыковался с МКС

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из минометов

Замминистра образования Даниленко задекларировала 800 тыс. грн доходов за 2019 год

Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

"Укрзализныця" с 1 июня начнет запускать электрички в 10 областях

С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений скоростного режима на дорогах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА