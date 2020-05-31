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18:18 31.05.2020

Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

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Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Киев и пять областей Украины по состоянию на 31 мая не отвечают критериям для перехода на второй этап ослабления карантина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Как сообщает таблица анализа эпидемиологической ситуации состоянием на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.

Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.

Вместе с тем, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.

Как сообщалось, за прошедшие сутки субботы в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели.

Теги: #киев #карантин #украина #ослабление
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