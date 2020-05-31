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17:52 31.05.2020

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из минометов

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Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из минометов

В течение воскресенья, 31 мая, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются. С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #всу #рф #оос
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