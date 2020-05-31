Замминистра образования Даниленко задекларировала 800 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра образования и науки Украины Светлана Даниленко указала 800 тыс. 160 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 709 164 грн и пенсия – 90 996 грн.

Также она указала в декларации $571 на банковских счетах и $45 тыс. наличных средств.

Замминистра владеет земельный участок (582 кв. м) и дом (117 кв. м) в Киевской области, квартирой (120,1 кв. м) и машиноместом (18 кв. м) в Киеве.

Кроме того, у Даниленко есть автомобиль Hyundai Santa FE 2011 года выпуска.