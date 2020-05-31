Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает, что работа пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией возобновлена.

"С гражданами, которые путем блокирования въездного и выездного направлений делали невозможным пропуск, проведены соответствующие мероприятия и разъяснительная работа", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Управления в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

Также установлены лица, которые оказывали активное давление на пограничные наряды и нарушали режим в пункте пропуска.

"Соответствующие материалы будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.