Замглавы ОП Костюк заработал за год 151 тыс. грн, хранит наличными $27,4 тыс., EUR12,5 тыс. и 148,5 тыс. грн, приобрел авто за 10 тыс. грн

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк в 2019 году заработал 151 тыс. 274 грн.

Согласно электронной декларации, в прошлом году он получил 149,5 тыс. грн зарплаты за работу в Офисе президента от Государственного управления делами, 1716 грн в "Универсал Банке" и 1 грн процентов в ПриватБанке.

У него размещено 25 тыс. 137 грн в "Укргазбанке", 23 грн в "Универсал Банке", 13 грн в ПриватБанке. Наличными хранит $27,4 тыс., EUR12,5 тыс. и 148,5 тыс. грн.

Супруга Наталья Костюк получила 69 грн процентов в ПриватБанке. У нее размещено 441 грн и EUR1 в ПриватБанке. В наличных у нее $8,2 тыс., EUR4 тыс. и 52 тыс. грн.

С 2012 года с супругой Натальей проживает в квартире площадью 82,4 кв. м в селе Чубинское Бориспольского района Киевской области, которая принадлежит Любови Костюк.

Его супруга также владеет с 2003 года совместно с еще тремя людьми квартирой в Киеве площадью 76,6 кв. м.

В мае 2019 года Костюк приобрел за 10 тыс. грн автомобиль BMW 528 (2013 года выпуска).

21 мая 2019 года Костюк был назначен заместителем главы Администрации президента Украины, а 25 июня стал заместителем руководителя Офиса президента после реорганизация Администрации президента в Офис. Отвечает за направление гуманитарной политики.

С 2008 года работал юристом по защите прав авторов и исполнителей, с 2011 года – писатель-сценарист ООО "Студия Квартал 95". Участвовал в написании сценариев для несколько фильмов, в том числе, для сериала "Слуга народа".