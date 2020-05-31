Замминистра экономики Качка задекларировал почти 2,2 млн грн доходов за 2019г

Заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка указал 2 млн 176 тыс. 594 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 1млн 999тыс. 525 грн и гонорары – 177тыс. 69 грн, а его супруга за прошлый год задекларировала 72 940 грн доходов.

Также он указал в декларации 500тыс. 504 грн на банковских счетах и $40 тыс., а также остаток задолженности по кредиту в размере 102тыс. 558 грн.

У замминистра нет недвижимости, а его супруга владеет квартирой (122,6 кв. м) в Киеве.

Качка владеет автомобилем Ford Focus 2013 года выпуска.