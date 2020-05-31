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13:05 31.05.2020

Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

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Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

В связи с действиями отдельных лиц, направляющихся на въезд в Украину и не прошедших соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, сообщает в воскресенье днем пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"С утра 31 мая водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы", - сообщает пресс-служба погранведомства.

В ведомстве отметили, что для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

"Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска", - добавили в Госпогранслужбе.

Теги: #госпогранслужба #венгрия #граница
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