Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

В связи с действиями отдельных лиц, направляющихся на въезд в Украину и не прошедших соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, сообщает в воскресенье днем пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"С утра 31 мая водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы", - сообщает пресс-служба погранведомства.

В ведомстве отметили, что для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

"Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска", - добавили в Госпогранслужбе.