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11:47 31.05.2020

ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

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ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей ГУ "Укрспортобеспечения" Министерства молодежи и спорта Украины, который обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере.

"Следствием установлено, что чиновник ГУ "Укрспортобеспечения" получил неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. грн за беспрепятственное принятие товара - одежды у субъекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие со стороны учреждения претензионно-исковой работы за исполнение договора поставки одежды", - отмечают в пресс-службе ГБР в воскресенье.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #гбр #суд
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