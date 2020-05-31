ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей ГУ "Укрспортобеспечения" Министерства молодежи и спорта Украины, который обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере.

"Следствием установлено, что чиновник ГУ "Укрспортобеспечения" получил неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. грн за беспрепятственное принятие товара - одежды у субъекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие со стороны учреждения претензионно-исковой работы за исполнение договора поставки одежды", - отмечают в пресс-службе ГБР в воскресенье.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.