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11:01 31.05.2020

В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

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В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9,27 тыс. случаев, умерли за сутки 138 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 405 843 случаев коронавирусной инфекции, 4693 умерших (за сутки - 138) и 171883 выписанных (4414 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229267.
Россия в настоящее время на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)

Теги: #статистика #коронавирус #россия
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