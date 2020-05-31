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10:42 31.05.2020

Первый замминистра юстиции Горовец задекларировал 758 тыс. грн доходов за 2019 год

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Первый замминистра юстиции Горовец задекларировал 758 тыс. грн доходов за 2019 год

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Горовец указал 758 тыс. 432 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 275 669 грн, банковские выплаты и проценты – 2 558 грн, доход от отчуждения движимого имущества – 7 900 грн, доход от занятия предпринимательской деятельностью – 472 169 грн, иные доходы – 109 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 455 870 грн доходов.

Замминистра совместно с женой владеют квартирой (70,5 кв. м) в Буче Киевской области, а также двумя автомобилями: Ford Focus 2008 года выпуска и Ford Fiesta 2007 года выпуска.

Теги: #декларация #минюст
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