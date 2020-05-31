В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

В городе Бровары Киевской области в воскресенье утром продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.