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10:38 31.05.2020

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

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Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников, заявил мэр города Виталий Кличко в воскресенье.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в Telegram-канале.

Среди заболевших в сутки: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет. И 4 девочки от 2 до 8 лет. 31 мужчина от 19 до 86 лет. И шесть мальчиков - трем из них по 1 году, остальным - 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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