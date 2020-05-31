События

10:19 31.05.2020

В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

5 мин читать
В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 5 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях (более 40). Наибольшее число выздоровевших выявлено в Харьковской области.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 35 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, скончавшихся и выздоровевших, как и за сутки ранее, не зафиксировано (с начала пандемии 993 заболевших, 16 умерших и 555 выздоровевших), сейчас в области болеет 422 человека (на 35 больше за сутки);

- в Волынской области - 21 случай заболевания и 2 - выздоровления (за все время 908 заболели, 26 умерли и 257 выздоровели), сейчас болеет 625 человек (на 19 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 9 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 – выздоровления (за все время - 942, 21 и 265 соответственно), сейчас болеет 656 человек (на 7 больше за сутки);

- в Донецкой области 5 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (с начала пандемии 163 заболели, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 70 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Житомирской области 40 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (за все время 739 заболели, 14 умерли и 416 выздоровели), сейчас болеет 309 человек (на 40 больше за сутки);

- в Закарпатской области 18 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии - 1 189 заболели, 28 умерли и 405 выздоровели), сейчас болеет 756 человек (за сутки на 18 больше);

- в Запорожской области 4 человека заболели и 4 выздоровели (с начала пандемии 444 заболели, 13 умерли и 252 выздоровели), сейчас болеет 179 человек;

- в Ивано-Франковской области 23 человека заболели и 2 умерли (1 402, 81 и 818 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 503 человека (на 21 больше за сутки);

- в Киеве подтвержден 81 новый случай заболевания Covid-19 и 11 случаев выздоровления (всего 2 985 случаев заболевания, 66 - смерти и 648 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 271 человек (за сутки на 70 больше);

- в Киевской области 17 человек заболели и 1 – умер (с начала пандемии 1 573 заболели, 34 умерли и 394 выздоровели), сейчас болеет 1 145 человек (за сутки на 16 больше);

- в Кировоградской области 5 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (за все время 511, 25 и 400 соответственно), сейчас болеет 86 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 1 случай заболевания и 1 - выздоровления (с начала пандемии 47 заболели и 40 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 7 человек;

- во Львовской области 50 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 30 - выздоровления (за все время - 1 669, 54 и 409 соответственно), сейчас болеет 1 206 человек (на 19 больше за день);

- в Николаевской области 5 человек заболели и 2 - выздоровели (с начала пандемии 293 заболели, 7 умерли и 154 выздоровели), сейчас болеет 132 человека (на 3 больше за сутки);

- в Одесской области 5 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 8 - выздоровления (с начала пандемии 888, 16 и 216 соответственно), сейчас болеет 656 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии 270 заболевших, 13 умерших и 247 выздоровевших), сейчас болеет 10 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ровенской области 33 новых случая заболевания и 2 - выздоровления (за все время 1 713 заболели, 37 умерли и 871 выздоровели), сейчас болеют 805 человек (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 168 заболели, 4 умерли и 141 выздоровел), сейчас, как и сутки ранее, болеет 23 человека;

- в Тернопольской области 9 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (за все время 1 169 заболели, 26 умерли и 908 выздоровели), сейчас болеет 235 человек (на 6 больше за сутки);

- в Харьковской области 41 новый случай заболевания, 2 – смерти и 118 – выздоровления (за все время 1 066, 47 и 360 соответственно), сейчас болеет 659 человек (за сутки на 79 меньше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 178 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевших), сейчас, как и сутки ранее, болеет 14 человек;

- в Хмельницкой области 12 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 - выздоровления (за все время 444 заболели, 11 умерли и 233 выздоровели), сейчас болеет 200 человек (на 10 больше за сутки);

- в Черкасской области 1 новый случай заболевания и 8 – выздоровления (с начала пандемии 402 заболели, 16 умерли и 308 выздоровели), сейчас болеет 78 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 43 новых случаев заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 24 - выздоровления (3 349 заболевших, 140 умерших и 928 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 281 человек (на 16 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания Covid-19, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии – 167 заболевших, 6 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 98 человек (на 8 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели. Количество инфицированных с начала пандемии составило нарастающим итогом составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли. По состоянию на 31 мая болеет Covid-19 в Украине 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #снбоу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 31.05.2020
В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

10:38 31.05.2020
Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

10:33 31.05.2020
В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

10:03 31.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

09:55 31.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

09:54 31.05.2020
В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

02:34 31.05.2020
На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

00:11 31.05.2020
В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

В Молдове общее число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс

18:14 30.05.2020
Китайские ученые "на 99%" уверены в эффективности разрабатываемой вакцины от коронавируса

Китайские ученые "на 99%" уверены в эффективности разрабатываемой вакцины от коронавируса

18:13 30.05.2020
Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции

Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

В Украине за минувшие сутки 468 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 227 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден назвал протесты в США объяснимыми, погромы – неоправданными

ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

Первый замминистра юстиции Горовец задекларировал 758 тыс. грн доходов за 2019 год

В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

Замминистра юстиции Коломиец задекларировала 248 тыс. грн доходов за 2019 год

На День Киева возобновят работу столичные фонтаны

Российские наёмники 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

Помпео в связи с ситуацией вокруг Гонконга пообещал, что США защитят себя от "тирании" Компартии Китая

Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

У США скоро будут самые совершенные виды оружия в истории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА