В большинстве областей Украины за сутки количество заразившихся коронавирусом превысило количество выздоровевших

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 5 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях (более 40). Наибольшее число выздоровевших выявлено в Харьковской области.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 35 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, скончавшихся и выздоровевших, как и за сутки ранее, не зафиксировано (с начала пандемии 993 заболевших, 16 умерших и 555 выздоровевших), сейчас в области болеет 422 человека (на 35 больше за сутки);

- в Волынской области - 21 случай заболевания и 2 - выздоровления (за все время 908 заболели, 26 умерли и 257 выздоровели), сейчас болеет 625 человек (на 19 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 9 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 – выздоровления (за все время - 942, 21 и 265 соответственно), сейчас болеет 656 человек (на 7 больше за сутки);

- в Донецкой области 5 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (с начала пандемии 163 заболели, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 70 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Житомирской области 40 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (за все время 739 заболели, 14 умерли и 416 выздоровели), сейчас болеет 309 человек (на 40 больше за сутки);

- в Закарпатской области 18 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии - 1 189 заболели, 28 умерли и 405 выздоровели), сейчас болеет 756 человек (за сутки на 18 больше);

- в Запорожской области 4 человека заболели и 4 выздоровели (с начала пандемии 444 заболели, 13 умерли и 252 выздоровели), сейчас болеет 179 человек;

- в Ивано-Франковской области 23 человека заболели и 2 умерли (1 402, 81 и 818 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 503 человека (на 21 больше за сутки);

- в Киеве подтвержден 81 новый случай заболевания Covid-19 и 11 случаев выздоровления (всего 2 985 случаев заболевания, 66 - смерти и 648 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 271 человек (за сутки на 70 больше);

- в Киевской области 17 человек заболели и 1 – умер (с начала пандемии 1 573 заболели, 34 умерли и 394 выздоровели), сейчас болеет 1 145 человек (за сутки на 16 больше);

- в Кировоградской области 5 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (за все время 511, 25 и 400 соответственно), сейчас болеет 86 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 1 случай заболевания и 1 - выздоровления (с начала пандемии 47 заболели и 40 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 7 человек;

- во Львовской области 50 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 30 - выздоровления (за все время - 1 669, 54 и 409 соответственно), сейчас болеет 1 206 человек (на 19 больше за день);

- в Николаевской области 5 человек заболели и 2 - выздоровели (с начала пандемии 293 заболели, 7 умерли и 154 выздоровели), сейчас болеет 132 человека (на 3 больше за сутки);

- в Одесской области 5 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 8 - выздоровления (с начала пандемии 888, 16 и 216 соответственно), сейчас болеет 656 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии 270 заболевших, 13 умерших и 247 выздоровевших), сейчас болеет 10 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ровенской области 33 новых случая заболевания и 2 - выздоровления (за все время 1 713 заболели, 37 умерли и 871 выздоровели), сейчас болеют 805 человек (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 168 заболели, 4 умерли и 141 выздоровел), сейчас, как и сутки ранее, болеет 23 человека;

- в Тернопольской области 9 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (за все время 1 169 заболели, 26 умерли и 908 выздоровели), сейчас болеет 235 человек (на 6 больше за сутки);

- в Харьковской области 41 новый случай заболевания, 2 – смерти и 118 – выздоровления (за все время 1 066, 47 и 360 соответственно), сейчас болеет 659 человек (за сутки на 79 меньше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 178 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевших), сейчас, как и сутки ранее, болеет 14 человек;

- в Хмельницкой области 12 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 - выздоровления (за все время 444 заболели, 11 умерли и 233 выздоровели), сейчас болеет 200 человек (на 10 больше за сутки);

- в Черкасской области 1 новый случай заболевания и 8 – выздоровления (с начала пандемии 402 заболели, 16 умерли и 308 выздоровели), сейчас болеет 78 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 43 новых случаев заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 24 - выздоровления (3 349 заболевших, 140 умерших и 928 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 281 человек (на 16 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания Covid-19, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии – 167 заболевших, 6 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 98 человек (на 8 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели. Количество инфицированных с начала пандемии составило нарастающим итогом составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли. По состоянию на 31 мая болеет Covid-19 в Украине 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.